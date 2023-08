Voici pourquoi la série polémique «The Idol» n’aura pas de saison 2

Avant même la diffusion de la saison 1, The Idol faisait polémique. Tournage chaotique, réalisatrice écartée et remplacée par Sam Levinson (le créateur d’ Euphoria ) retards et réécriture, la série n’a pas été épargnée par les critiques qui ont qualifié la série de «sexiste, pornographique», «sordide», «putaclick»…

Sa première lors du Festival de Cannes s’était quant à elle soldée par une envolée de critiques négatives, auxquelles se sont rapidement ajoutées celles des spectateurs. En mars dernier, le magazine Rolling Stones faisait écho d’une ambiance toxique sur le tournage de la série avec Lily-Rose Depp et The Weeknd. En réponse, ce dernier avait qualifié le magazine d’inutile.

«Une série provocante»

The Idol n’aura pas donc pasdroit à une saison 2. Un représentant d’HBO s’est exprimé sur cette annulation dans un communiqué relayé par Variety: «The Idol était l’une des séries originales les plus provocantes d’HBO, et nous sommes ravis de l’engouement très solide des spectateurs. Après mûre réflexion, HBO, mais aussi les créateurs et les producteurs, a décidé de ne pas continuer pour une deuxième saison. Nous sommes reconnaissants envers les créateurs, les acteurs et l’équipe pour leur formidable travail».