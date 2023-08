Vous rêvez de passer la nuit dans une maison de stars? C’est possible grâce à Ashton Kutcher et Mila Kunis

Non, vous n’hallucinez pas! Ashton Kutcher et Mila Kunis ont décidé de louer gratuitement leur villa de Santa Barbara. Mais ce n’est pas tout! Les deux acteurs seront présents et ont prévu tout un programme pour leurs invités. On vous dit tout!

Si une envie soudaine vous prend de faire une virée en… Californie ce week-end, sachez que vous pourriez séjourner dans la villa d’Ashton Kutcher et Mila Kunis, située à Santa Barbara. Non, non, vous ne rêvez pas! Le couple a décidé de louer gratuitement sa maison ce samedi 19 août via la plateforme Airbnb. Mais seules quatre personnes auront la chance de vivre cette expérience unique.

Un programme alléchant et en présence… des acteurs

Sur Airbnb, le couple a laissé l’annonce suivante: «Notre maison au bord de la plage à Santa Barbara est notre havre de paix, surtout lorsque nous avons besoin de nous ressourcer (les parents savent de quoi on parle). Avec en fond une superbe vue des montagnes de Santa Ynez, vous ne manquerez pas d’activités qui rendront votre séjour inoubliable».

Vous l’aurez donc compris, les deux acteurs ont également prévu tout un programme pour leurs invités et seront même présents pour vivre ce moment unique! Ainsi, outre une promenade sur la plage, des randonnées etune session shopping, le couple de stars dînera en tête-à-tête avec ses invités. Sur le compte Instagram d’Ashton Kutcher, les acteurs précisent aussi qu’ils passeront «la nuit à jouer à des jeux de société, à des charades et à d’autres passe-temps familiaux chers à la famille». Avant d’ajouter: «En tant qu’acteurs, entrepreneurs et parents, nous savons à quel point il est important de se déconnecter et de se ressourcer.» Et Ashton Kutcher de conclure : «Ce n’est pas mon idée la plus folle… Restez avec nous dans notre maison et repartez comme si nous étions de vieux amis!».

Pas les premiers

Ashton Kutcher et Mila Kunis ne sont pas les premiers acteurs à mettre leur maison en location. Ainsi, du 9 au 10 septembre prochain, il sera aussi possible de séjourner dans la villa de Gwyneth Paltrow, située à Montecito, en Californie. Sur Airbnb toujours, la star précise qu’elle partagera un repas concocté par un chef en compagnie de son invité et que ce dernier pourra accéder à sa cave à vin. Ça donne envie n’est-ce pas?

