Will Smith réagit aux révélations de son épouse: «Vous pouvez trop facilement perdre votre sensibilité»

Il y a quelques jours, nous vous parlions du fait que Will Smith et son épouse Jada Pinkett Smith étaient séparés depuis 2016, mais qu’ils ne comptaient pas divorcer par amour pour leur famille. Ce lundi, c’est au tour de l’acteur de réagir à ces propos, apportant son soutien à son épouse.

Cela fait donc sept ans qu’ils nous cachaient un grand secret! Mais ce mercredi 11 octobre, l’heure de la vérité a sonné pour le couple formé par Jada et Will Smith. L’épouse de l’acteur et rappeur américain a en effet choisi cette date-là pour révéler publiquement qu’elle et son mari étaient séparés depuis 2016.

Elle revient sur la scène de la gifle

Une révélation très étonnante, surtout quand on repense à l’affaire de la gifle aux Oscars. Souvenez-vous, Will Smith avait alors frappé, en pleine cérémonie, Chris Rock car ce dernier avait fait une blague sur l’alopécie de sa femme. Celle-ci raconte d’ailleurs qu’elle avait été choquée de cette scène: «J’étais choquée. Cela faisait longtemps que nous ne nous étions pas appelés ‘mari’ et ‘femme’. Je pensais que c’était un sketch. Je me disais: ‘Ce n’est pas possible que Will l’ait frappé’. Ce n’est que lorsqu’il est revenu s’asseoir à son fauteuil que j’ai réalisé que ça n’en était pas un.»

Quant à la raison pour laquelle le couple ne compte pas divorcer, elle explique: «Nous nous aimons toujours et nous aimons notre famille. Ce n’est peut-être plus une relation romantique, mais c’est un partenariat qui dure toute la vie. Personne ne va donc remplir les papiers du divorce. Peut-être que dans dix ans, nous voudrons le faire, qui sait? Mais pour l’instant, il n’en est pas question.»

Will Smith réagit

Quelques jours après toutes ces révélations, c’est donc au tour de Will Smith de réagir par voie de communiqué transmis au New York Times. Celui-ci explique que les mémoires de son épouse lui ont fait réaliser que sa femme est plus «résiliente, intelligente et compatissante qu’il ne le pensait»: «Lorsque vous avez été avec quelqu’un pendant plus de la moitié de votre vie, une sorte de cécité émotionnelle s’installe, et vous pouvez trop facilement perdre votre sensibilitéaux nuances cachées et aux beautés subtiles de cette personne.»

