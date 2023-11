Les premières images «stupéfiantes» de l’Univers prises par le télescope spatial Euclid

Premières observations

Pour René Laureijs, responsable scientifique du projet, l’image la plus «excitante» est celle de l’amas de Persée, un ensemble lointain de plus d’un millier de galaxies. Car à l’arrière-plan se cachent plus de 100.000 galaxies supplémentaires, dont certaines situées à 10 milliards d’années-lumière et jamais observées.