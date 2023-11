Un mamba vert «extrêmement venimeux» en fuite aux Pays-Bas

Un mamba vert «extrêmement venimeux» et mesurant près de deux mètres de long s’est échappé de chez son propriétaire dans le sud des Pays-Bas, ont prévenu mardi les autorités locales en appelant la population à la plus grande prudence.

La municipalité de Tilbourg a appelé les habitants d’un quartier à proximité de la gare à «redoubler de prudence et à ne pas s’approcher du serpent».

Très dangereux

Si le reptile ne cherche pas lui-même la confrontation, il reste «très dangereux» et «ses morsures sont extrêmement venimeuses», a-t-elle précisé dans un communiqué. «Si quelqu’un est mordu, il est important que cette personne reçoive immédiatement des soins médicaux», ajoute-t-elle.

Une photo du reptile vert enroulé sur lui-même a été publiée sur le site de la municipalité. Elle a appelé les résidents, s’ils aperçoivent le serpent, à garder leurs distances, à rester calme et à appeler immédiatement le numéro d’urgence. «N’essayez pas d’attraper le serpent vous-même», insiste-t-elle.

Jusqu’à 2 mètres de long

Le serpent est principalement actif pendant la journée et mesure entre 1,80 et 2 mètres de long, précise-t-elle. «Les experts indiquent que le serpent tropical ne sortira pas de sitôt en raison de la météo (…), il aime les espaces sombres et chauds», indique Tilbourg.