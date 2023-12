Un vaccin thérapeutique contre le cancer de la peau annoncé «à l’horizon 2025»

Une «immunothérapie 2.0»

Les vaccins thérapeutiques représentent aujourd’hui un véritable espoir en oncologie, une «immunothérapie 2.0», selon Stéphane Bancel. L’«immunothérapie 1.0» étant notamment représentée par des médicaments de plus en plus utilisés comme Keytruda, développé par Merck (MSD en dehors des États-Unis et du Canada).