Bientôt des parkings à vélos obligatoires dans tous les nouveaux bâtiments?

Une nouvelle norme européenne vise à imposer deux places de parking pour vélos par appartement dans les futurs bâtiments résidentiels et non-résidentiels. Cette mesure s’appliquera aux nouvelles constructions ainsi qu’aux bâtiments faisant l’objet de rénovations majeures. Le but est évidemment d’encourager l’utilisation du vélo comme moyen de transport durable.

Deux places par appartement

Cette décision est le fruit d’ un accord beaucoup plus large conclu entre le Parlement et le Conseil européen, en vue de réduire les émissions et la consommation d’énergie des bâtiments dans l’ensemble de l’Union européenne. Ces deux places exclusivement dédiées à des vélos devront idéalement être situées à proximité de l’entrée du logement mais aussi être accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Cela concernera tous les nouveaux bâtiments résidentiels et ceux qui font l’objet d’une rénovation importante comptant plus de trois places de stationnement. Cette norme prévoit donc la création d’au moins deux places de stationnement pour vélos par unité de logement afin que la majorité des résidents puissent y avoir accès. En ce qui concerne les nouveaux bâtiments non résidentiels, le nombre de places de stationnement pour vélos devra représenter au moins 10% de la capacité totale d’accueil du bâtiment. Dans tous les cas, l’espace réservé devra convenir à tous les types de vélos, y compris les plus encombrants comme les modèles cargos. Enfin, il devra être mis en place des infrastructures de recharge pour les vélos électriques dans ces mêmes bâtiments.