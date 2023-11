Bonne nouvelle, le radar tronçon sur l’E42 a réduit le nombre d’accidents de 60%

Selon Vias, 140 tués et 550 blessés graves pourraient être évités chaque année si tous les conducteurs respectaient correctement les limitations de vitesse.

Les radars tronçon obligent les conducteurs à respecter les limites de vitesse sur plusieurs kilomètres. Cela évite ainsi «l’effet accordéon» que provoquent les radars fixes sur les autoroutes, à savoir freiner quelques centaines de mètres avant le radar pour accélérer juste après l’avoir dépassé. De plus, ils incitent moins les usagers à changer de bande de circulation, ce qui réduit le risque d’accident.

En mars 2021, un double radar tronçon a été mis en service sur l’E42, entre Fleurus et l’aire autoroutière de Spy dans un sens, et entre Spy et l’aire de Hulplanche dans l’autre sens. En 2022, seuls 12 accidents corporels ont été enregistrés sur ce tronçon, contre 31 en moyenne au cours des cinq dernières années. Ce radar a donc permis de faire baisser de 60% le nombre d’accidents, selon Vias.