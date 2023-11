Bonne nouvelle pour les voyageurs: Ryanair ajoute deux nouvelles destinations depuis l’aéroport de Charleroi

La compagnie aérienne Ryanair annonce mercredi de nouvelles lignes entre Bruxelles-Charleroi, Sarajevo en Bosnie-Herzégovine et Dubrovnik en Croatie à partir d’avril 2024. Quatre vols par semaine seront assurés entre la Belgique et la capitale bosnienne, contre deux pour la ville croate située sur la mer Adriatique.

«Nous sommes ravis d’apporter encore plus de choix et de valeur à nos clients avec l’ajout de ces nouvelles routes vers Dubrovnik et Sarajevo à notre programme d’été 24, offrant à nos clients de Bruxelles Charleroi encore plus de choix lors de l’organisation de leurs vacances d’été», indique la compagnie.