Ce parc bruxellois prend une décision vis-à-vis des trottinettes et des vélos: «On doit protéger les usagers les plus faibles»

Dans le parc Josaphat, il est interdit de circuler en vélo, en trottinette, ou en rollers pour toutes les personnes de plus de 11 ans. Et si la règle n’a rien de nouveau, les autorités locales ont décidé d’apposer des panneaux un peu partout pour le rappeler.

Protéger tous les usagers de la route

L’échevine Deborah Lorenzino (Défi) défend l’usage de ces panneaux de signalisation: «Ce n’est pas neuf. Avant, il y avait une certaine tolérance car c’était gérable. Mais il y a eu une exagération. Des piétons peuvent être mis en danger, mal à l’aise, bousculés… Or on doit protéger les usagers les plus faibles.»

Elle précise qu’il ne s’agit pas d’une «chasse au vélo», mais qu’il faut veiller avant tout à la sécurité de tous: «On soutient au contraire les cyclistes. Mais il faut que le parc reste accueillant pour tous. On doit trouver un équilibre, et il y avait besoin de rappeler la règle.»