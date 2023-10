Comment utiliser son disque bleu comme un pro pour gagner du temps?

Après les deux heures imparties, vous décidez de rejoindre votre véhicule et de régler à nouveau votre disque bleu pour prolonger votre emplacement? Il s’agit là d’une fausse bonne idée .

À quoi ça sert au départ?

Ces fameuses zones bleues (ou zones de stationnement à durée limitée) ont initialement vu le jour pour permettre au maximum de conducteurs de se garer dans certaines zones très fréquentées des centres-villes. «Comme il y a moins de places de stationnement dans ces zones que le nombre moyen de véhicules qui y circulent, vous ne pouvez pas y stationner plus de deux heures en semaine et le samedi de 9h à 18h» précise HLN. La zone bleue est donc présente pour que chaque conducteur ait une chance de pouvoir se garer à un moment avant de laisser sa place à un autre, histoire que tout le monde profiter d’un emplacement de parking. Le petit hic? Certains conducteurs ont besoin de plus de temps que cela pour accomplir ce qu’ils désirent(d’aller effectuer des courses à passer uneaprès-midi chez des amis). C’est là que notre astuce devient utile.