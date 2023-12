Découvrez la Vallée du Loir à votre rythme: slow travel au cœur de la France

Nous avons visité la charmante Vallée du Loir, souvent éclipsée par sa sœur plus célèbre, la Vallée de la Loire. Cette dernière, célèbre pour ses majestueux châteaux et ses vastes vignobles, attire des foules de touristes chaque année. En revanche, la Vallée du Loir est un joyau caché, loin de l’agitation. Ici aussi, vous trouverez des châteaux impressionnants, mais aussi des villages paisibles, une nature préservée et une riche gastronomie, le tout sans le tourisme de masse. C’est la destination parfaite pour le slow travel, où vous pouvez ralentir le rythme et profiter de la ’joie de vivre’ à la française.

La Vallée du Loir, située au cœur de la France, s’étend au sud-ouest de Paris et au nord de la plus célèbre Vallée de la Loire. Dans cette région, cachée entre des collines verdoyantes, il n’est pas nécessaire de se précipiter d’un point fort à l’autre. Laissez-vous porter par le rythme ondoyant du Loir et découvrez la campagne française authentique, et celaà pied, en canoë, à cheval ouà vélo.

À pied

Avec son environnement boisé, la Vallée du Loir a tout ce qu’il faut pour des vacances de randonnée. Nous sommes partis vers les forêts de Bercé pour admirer les chênes séculaires. Grâce à une application, vous pouvez apprendre tout sur ces arbres imposants. Saviez-vous, par exemple, que la nouvelle flèche de la cathédrale Notre-Dame de Paris a été taillée dans le bois d’un des chênes de cette forêt? Un véritable bois de cathédrale, donc!

À cheval

Vous souhaitez voir la forêt de Bercé sous un autre angle? Alors, rendez-vous au manège L’Eldorando à Pruillé-l’Éguillé, où les cavaliers débutants comme expérimentés sont les bienvenus. Xavier et Isabelle nous emmènent à la manière des cow-boys pour une balade à cheval à travers la forêt. Sur le dos d’Ohio et de Cherokee, nous nous rapprochons de la nature comme jamais auparavant. À part le piétinement des sabots et l’occasionnel hennissement, il règne un silence absolu dans la forêt. Cela nous permet d’apercevoir quelques chevreuils de près. En effet, les animaux n’ont pas peur des chevaux et osent donc s’approcher plus près. Grâce au jeu de lumière et à l’odeur de la forêt après une averse, notre balade est baignée dans une atmosphère mystique. Le rythme des chevaux nous aide à ralentir et à être pleinement dans l’instant présent.

À vélo

La Vallée du Loir, tout comme sa grande sœur, est une vraie destination pour les cyclistes. Ici, pas de montées raides, mais des chemins paisibles qui serpentent le long de la rivière. Vous pouvez planifier un circuit à vélo sur plusieurs jours pour explorer toute la vallée via le V47, un parcours de 320 kilomètres, ou opter pour une boucle plus modeste. Nous avons choisi un bel itinéraire au départ de La Flèche. Nous avons été gâtés par un magnifique panorama de la région. Nous avons pédalé le long des rives du Loir, entre les vaches, fait une halte dans le marais de Cré-sur-Loir, et nous nous sommes sentis royaux au château de Bazouges-sur-le-Loir. En chemin, nous avons cherché un bel endroit pour déguster notre pique-nique bien mérité avec des produits locaux.

En canoë

Si vous n’avez pas fait un tour en canoë, avez-vous vraiment été en vacances dans la Vallée du Loir? Depuis le camping de La Flèche, partez en direction de Luché-Pringé pour une excursion dans la verdure luxuriante. Depuis l’eau, le monde semble étonnamment plus calme. Vous apercevrez des pêcheurs, des oiseaux et peut-être même des grenouilles. Si vous n’atteignez pas le prochain village, vous pouvez aussi revenir au moulin de Bruère. Sur le chemin du retour, vous serez surpris par un toboggan, où de nombreux touristes ont déjà connu des mésaventures… Essayez de rester au sec!

Informations pratiques

Adresses pour séjourner

– Le Grand Moulin – Le Chartre-sur-le-Loir : Dans cette charmante maison de moulin, Marie-Daniëlle vous accueille avec un apéritif au bord de l’eau. À ne pas manquer!

– Ecolodge au camping La Chabotière – Luché-Pringé : Ce camping au bord du Loir abrite un ecolodge. Vous y retrouvez le charme du back to basic, mais avec le confort d’un vrai lit, d’une douche, d’une petite cuisine et même de votre propre terrasse surélevée. Le gros plus: la piscine avec vue sur le clocher de l’église!