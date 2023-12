Découvrez le Sri Lanka: Une perle verte du tourisme durable en devenir

Une guerre civile de 30 ans. Un tsunami en 2004 qui a coûté la vie à 38.000 personnes. Des attaques terroristes islamiques en 2019. Les 20 dernières années n’ont pas été clémentes pour le Sri Lanka. Et le coup de grâce devait encore arriver. De gigantesques emprunts à la Chine avaient déjà creusé un trou dans le budget, mais la pandémie mondiale a créé un cratère profond. À l’été 2022, le pays se déclare ainsi officiellement en faillite. Émeutes politiques, pauvreté et réseau électrique qui flanche sans cesse: avec l’économie, le tourisme s’effondre également.

Mais bonne nouvelle: un an et demi plus tard, les instructeurs de surf se détendent comme avant sur la plage, les portes des hôtels sont grandes ouvertes et les tuktuks colorés ramènent les touristes par grappes dans les vastes parcs naturels. Et le soleil? Il n’a jamais pris un jour de congé. Lorsque nous quittons le tumultueux Colombo fin novembre après notre atterrissage, nous arrivons rapidement dans le véritable Sri Lanka. Autour de nous, des singes se balancent dans les arbres, des palmiers s’élèvent dans le ciel, nous voyons des agriculteurs travailler dans les pittoresques rizières et le paysage semble infiniment vert émeraude. Nous comprenons immédiatement pourquoi les touristes restent fidèles à cette île tropicale.

Une faune qui se rétablit doucement

Nous sommes en route vers le cœur vert du Sri Lanka. Au centre de l’île, l’écotourisme y fleurit depuis des années. Avec ses 26 parcs nationaux, neuf sites du patrimoine mondial de l’UNESCO et de nombreuses réserves naturelles, les atouts sont nombreux. Notre première étape est Habarana, un refuge touristique pour une raison simple: les centaines d’éléphants de Ceylan indigènes qui vivent dans les nombreux parcs et réserves voisins. Notre guide Neelaka nous emmène à un safari d’éléphants dans le Hurulu Eco Park. «Il y a des siècles, il y avait 30.000 éléphants au Sri Lanka», explique-t-il alors que nous entrons dans le domaine en jeep noire. «Mais pendant la colonisation, ils ont été massacrés. En 1970, il n’en restait plus qu’environ 2.000.»

Grâce à des mesures de restauration, ils sont aujourd’hui environ 7.500. Il ne nous faut que quelques minutes pour repérer la première famille avec deux bébés très mignons. Tranquillement, ils utilisent leur trompe pour attraper l’herbe. Mais même lorsque nous n’apercevons pas d’éléphant, grâce à Neelaka, nous ne manquons pas de détails. En chemin, il nous montre d’autres créatures qui ont élu domicile ici: des hérons argentés, de minuscules guêpiers aquamarine, des moqueurs, des coucous chantants et un aigle imposant, caché dans les arbres. Un paradis pour les ornithologues.

Quand le soleil se couche, nous sortons du parc le long d’une route animée, où nous voyons un éléphant brouter seul. Neelaka explique que les animaux sont aujourd’hui confrontés à un nouveau défi. «Depuis que le Sri Lanka se développe davantage, les éléphants ont perdu des parties de leur habitat», dit-il. «Mais ils ont toujours tendance à rester près de leur territoire d’origine. Si cette zone disparaît, ils se perdent. Cela conduit à des conflits avec la population. Aujourd’hui, les agriculteurs tuent encore des éléphants lorsqu’ils viennent sur leur propriété.» En 2021, le gouvernement a pris des mesures supplémentaires contre la souffrance des animaux, notamment dans le secteur du tourisme. Il y a maintenant une peine de mort pour la capture ou le meurtre d’un éléphant. Mais est-ce que cette loi est appliquée? C’est une autre histoire…

Randonnée dans les montagnes luxuriantes

Nous nous dirigeons plus au sud vers la forêt tropicale protégée de Knuckles, située dans une chaîne de montagnes en forme de phalanges d’une main serrée. Cette zone naturelle, qui est l’une des deux réserves naturelles protégées par l’UNESCO, possède son propre climat unique. Forêts brumeuses, 1.030 espèces de plantes et plus de 100 espèces d’oiseaux: malgré sa superficie relativement petite, on y trouve la plus grande biodiversité du Sri Lanka.

Neelaka, accompagné de nos guides locaux de montagne qui vivent dans la région, nous emmène aujourd’hui vers un sommet modeste de cette zone montagneuse. Il est interdit de s’y promener seul. Avant de partir, Neelaka nous donne un petit sac gris contenant quelque chose qui ressemble à une paire de jambières faites en tissu de veste de pluie. «Contre les sangsues», dit-il laconiquement. Ce n’est pas le genre de biodiversité que nous espérions.

Après une forte pluie tropicale – qui ne sera pas la seule – nous commençons notre ascension raide. Le fait que nos guides de montagne fassent ce trajet presque tous les jours se fait sentir. À un rythme effréné, ils se frayent un chemin entre les goyaviers et les ébéniers et à travers les prairies. Nous ne pouvons que les suivre, haletants, accompagnés de trois chiens errants qui nous suivent spontanément. Environ 450 mètres plus haut, en sueur, notre récompense nous attend: une vue infinie sur la chaîne de montagnes aux formes noueuses, les champs de thé verdoyants et les milliers d’arbres. Le fait que nous soyons désormais en harmonie avec la nature est également prouvé par la sangsue que nous devons retirer de notre pantalon.

Un équilibre doré

Avec ses richesses naturelles, le Sri Lanka a le potentiel de devenir l’une des destinations les plus durables au monde. Nous pensons par exemple aux mangroves, qui absorbent quatre fois plus de CO2 que l’arbre belge moyen, le long desquelles nous naviguons. Ou au train, symbole national, qui mérite aisément sa place dans notre top 3 des plus beaux voyages en train au monde. Ou même à la cuisine réputée pour ses plats délicieux avec des ingrédients locaux tels que le curry de fruitjacquier, les hoppers (sortes de crêpes aux œufs), le dahl et le sambol. Et bien sûr, le thé bio cueilli à la main à la fin de chaque repas.

Bien que l’écotourisme continue de croître chaque année, le pays lutte néanmoins pour se transformer en un véritable paradis durable. Pour les touristes, le Sri Lanka est à nouveau un lieu de rêve comme avant, mais pour la population locale, c’est loin d’être le cas. «Les touristes sont revenus», confirme Neelaka, «Mais l’inflation gigantesque persiste. Tout est devenu trois fois plus cher, du gaz au pain.» En 2022, déjà 300.000 Sri Lankais, principalement des médecins et des ingénieurs, ont quitté le pays. Selon Neelaka, 100.000 autres les rejoindront certainement en 2023. Les mesures de soutien du gouvernement se font attendre. Sans parler de l’encouragement à une transition verte: «On ne peut pas prélever autant de taxes sur l’énergie solaire», soupire Neelaka. Le secteur touristique, quant à lui, fait de son mieux avec les moyens disponibles et cherche l’équilibre doré entre croissance économique et durabilité.

Où séjourner?

Dans les zones vertes du Sri Lanka, les éco-logements poussent comme des champignons. Cette fois, nous séjournons au Cinnamon Lodge (*****), un magnifique établissement en pleine nature. Là où se trouvait autrefois un terrain agricole stérile, poussent maintenant 2.000 arbres dont des palmiers, des margousiers, des tecks et des kumbuk. Depuis que le Cinnamon Lodge a pris en charge la zone il y a 40 ans, des singes, des papillons et occasionnellement des éléphants se baladent, tout près du vaste lac Habarana au pied de l’hôtel. «L’eau est un privilège», explique un employé de l’hôtel. Ils ont vu le niveau de l’eau baisser récemment à de nouveaux bas niveaux après des mois de sécheresse.

Le Cinnamon Lodge est donc particulièrement économe. Par exemple, ils utilisent les eaux usées pour arroser leurs arbres et vendent leurs feuilles comme compost aux agriculteurs locaux, à un prix modique. «Nous voulons rester proches de notre communauté», déclare-t-il. Une partie des bénéfices est investie dans du matériel scolaire pour les enfants des environs. Ainsi, le Cinnamon Lodge réussit à allier luxe et durabilité. Cela se voit dans les chambres spacieuses et élégantes aux tons terreux et dans l’impressionnante piscine, mais aussi dans le soin avec lequel le personnel maintient ce domaine vivant. Le résultat est une oasis verdoyante où nous pouvons nous détendre pleinement. Cinnamon Lodge Habarana, à partir de 85 euros la nuit

Cinq incontournables au Sri Lanka

•Sigiriya Rock: un imposant rocher au milieu des prairies, qui servait de monastère bouddhiste au troisième siècle avant J.-C. et plus tard de palais royal.

•Galle: ici, vous pouvez encore voir les vestiges du passé colonial néerlandais à chaque coin de rue. Une ville portuaire qui respire l’histoire.

•Madu River Safari (Balapitiya): profitez de la biodiversité époustouflante du Sri Lanka, mais de manière détendue dans un bateau.

•Giragama Tea Factory (Pilimathalawa): dégustez une tasse du meilleur thé du monde dans une maison coloniale où le thé est fabriqué artisanalement.

•Heritance Kandalama (Dambulla): cet hôtel emblématique de l’architecte moderniste Geoffrey Bawa est complètement absorbé par la nature. Pour un séjour unique dans un hôtel de renommée mondiale.»

Comment s’y rendre?