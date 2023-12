Envie d’aller à Berlin en train de nuit? Voici combien ça coûte!

Un trajet de 11h

Le premier départ prévu est lundi soir à Bruxelles pour Berlin comme destination. Le train partira de Bruxelles-Midi à 19h22 et arrivera dans la plus grande gare de Berlin mardi à 06h18. Le trajet dure donc un peu moins de 11h et passe par une douzaines de gares dont celle de Francfort, Bonn, Cologne et Liège. Le trajet retour part de Berlin à 22h56 pour une arrivée à Bruxelles-Midi le lendemain à 11h27.