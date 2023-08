Grande première en Wallonie: un «échangeur en diamant» bientôt réalisé, des travaux jusqu’en 2026

La Sofico et son partenaire technique, le SPW Mobilité et Infrastructures, réaliseront sur place le premier «échangeur en diamant» en Wallonie. L’objectif est de fluidifier les échanges entre l’autoroute E411 et la N25 via une double trémie, tandis que la circulation en surface sera réglée par des feux tricolores. Les travaux sont estimés à 24 millions d’euros hors TVA.

Un important point de saturation

Le rond-point dit de la Planche à voile, entre Mont-Saint-Guibert et Louvain-la-Neuve, est un important point de saturation alors que la moitié des véhicules qui s’y trouvent vont en réalité tout droit, pour rejoindre la E411 depuis la N25 ou dans le sens contraire. L’idée du nouvel aménagement est de faire passer ce flux sous la N4 via une double trémie, avec une connexion directe entre les bretelles de l’autoroute et la N25. L’actuel rond-point sera remplacé en surface par un «échangeur en diamant» pour connecter la N4 à la N25, à l’autoroute E411 et faciliter les accès aux parcs d’activités économiques.

Travaux jusqu’en 2026

L’échangeur en diamant, utilisé notamment aux États-Unis, a pour avantage de faciliter les manœuvres de tourne-à-gauche. Les concepteurs du futur aménagement ont également prévu d’intégrer des liaisons cyclables et de créer sur place un parking de covoiturage de 140 places.

Le chantier commencera le 4 septembre avec la mise en place de la signalisation. Plusieurs phases sont prévues jusqu’au printemps 2026, avec la volonté de maintenir deux voies de circulation depuis la E411 vers le carrefour N4-N25, et une voie dans l’autre sens pour accéder à l’autoroute. Les usagers venant de la N25 pour rejoindre Bruxelles via l’autoroute seront toutefois invités à passer par la N238, afin de monter sur la E411 à Wavre, via l’échangeur Nº6.