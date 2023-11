Grève de 48 heures sur le rail: ce qu’on sait des perturbations

Le front commun syndical exige la suspension de la hausse de productivité «au détriment des cheminots», l’arrêt des réorganisations «déconnectées de la réalité du terrain et sans valeur ajoutée sur le plan opérationnel», l’interruption de la politique de contractualisation des emplois et la réalisation des recrutements statutaires. Ces dernières semaines, les représentants des travailleurs avaient également dénoncé la volonté de la direction de la SNCB de réduire le temps octroyé à un accompagnateur de train avant sa prise de service.

Service minimum

La SNCB et HR Rail considèrent pour leur part que cette grève est «disproportionnée» et «arrive très tôt dans les discussions» qui restent en cours. Le service minimum sera donc d’application durant les deux prochains jours. La SNCB a estimé que la moitié des trains IC circulera mercredi alors que deux trains L et S sur cinq rouleront également. Tous les trains des heures de pointe (P) seront en revanche supprimés. Entre 30 et 40% des trains devraient rouler en moyenne.