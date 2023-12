Grève sur le rail mercredi et jeudi : À quoi faut-il s’attendre ?

Les prévisions de la SNCB concernant le service minimum de train qui sera mis en place mercredi sont légèrement plus optimistes que celles émises il y a un mois à l’occasion d’une première grève de 48 heures. La compagnie estime que trois trains reliant les grandes villes (IC) sur cinq rouleront. Contrairement au mois passé, la CSC a indiqué qu’elle ne prendrait pas part à la grève de décembre.

Une grève du 5 au 7 décembre

La CSC Transcom, la CGSP Cheminots et le SLFP Cheminots ont organisé deux premiers jours de grève, du 7 novembre 22h00 au 9 novembre 22h00. Les deux dernières formations rempilent du 5 au 7 décembre aux mêmes heures. Les syndicats dénoncent un manque de respect de la concertation sociale, dans le cadre de réorganisations internes. Depuis, le syndicat chrétien a retiré son préavis de grève «après des discussions constructives et des engagements concrets de la part de la direction», selon la SNCB.

La compagnie n’est pas tendre à l’égard des deux récidivistes, considérant leur action «comme inacceptable, en premier lieu pour les voyageurs». «En outre, leur opposition aux améliorations de l’efficacité de la SNCB, reprises dans le Contrat de service public conclu avec le gouvernement à la fin de l’année dernière, et qui sont nécessaires pour un service de qualité et pour l’avenir de l’entreprise et de son personnel dans un secteur libéralisé, est totalement irresponsable.»