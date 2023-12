Gros changement en vue pour les voitures électriques d’occasion

Bientôt un certificat de santé de la batterie?

Comme les batteries des smartphones, les performances diminuent avec le temps

«L’état de santé d’une batterie devrait de préférence encore être de 80% ou plus»

«Après plusieurs années d’utilisation et dans le cadre d’une vente d’occasion, l’état de santé ou state of health (SoH) d’une batterie devrait de préférence encore être de 80% ou plus», ajoute Filip Rylant de Traxio. Le SoH correspond à la capacité de la batterie actuelle par rapport à son état initial. «Si l’autonomie tombe en dessous de 80%, il est possible de remplacer les modules usés de la batterie», précise Luc Claessens de la haute école Thomas More, «mais cela entraîne bien entendu des frais supplémentaires».