Gros changement le 1er octobre: le Thalys va disparaître, voici ce qui va évoluer pour les voyageurs!

D’ici au 1er octobre, le Thalys et l’Eurostar ne vont faire plus qu’un. Derrière ce changement, le but est de simplifier les voyages des navetteurs. Qu’est-ce qui va changer pour eux? Metro vous explique tout.

Pendant encore quelques jours, vous pourrez dire que vous allez en Thalys à Paris, et en Eurostar à Londres. Mais d’ici le 1er octobre, les voyages entre la Belgique, la France, l’Angleterre, les Pays-Bas et l’Allemagne se feront avec un seul nom: l’Eurostar. Eurostar Group et Thalys ont décidé de ne faire qu’un, dans le but de rendre les voyages plus pratiques pour leurs clients.

Qu’est-ce que ça change?

Au niveau de l’offre, vous n’y perdez absolument rien, au contraire. Vous aurez droits à des voyages à grande vitesse sur des lignes directes et indirectes entre tous ces pays. Toutefois, cela ajoutera certaines villes comme Anvers, Cologne et Düsseldorf aux destinations déjà disponibles dans le catalogue d’Eurostar.

Et ce n’est pas tout, comme le détaillent les entreprises relayées par nos confrères de la DH: «En hiver, nos trains Eurostar Snow desserviront les Alpes françaises, notamment les villes de Chambéry, Albertville et Moûtiers. Et en été, nos trains vous emmèneront vers des destinations ensoleillées du sud de la France, parmi lesquelles Marseille et Avignon.»

Un changement au niveau du prix?

Grâce à ce réseau commun, vous aurez la possibilité de cumuler plus de points et, donc, de faire des économies. Un programme de fidélité appelé Club Eurostar va voir le jour et celui-ci vous réservera de nombreux avantages. Pour rejoindre le Club Eurostar, pas besoin de payer: tout le monde peut devenir membre.

Par ailleurs, les deux compagnies informent que le site sera en maintenance du 29 septembre au 1er octobre. «Si vous voyagez à ces dates, votre réservation ne changera pas et vous n’avez pas besoin de nous contacter. Mais n’oubliez pas de télécharger vos billets et de les enregistrer sur votre téléphone ou de les imprimer avant le 29 septembre», apprend-on.