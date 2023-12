Jusqu’à 66% des trains en retard: Pourquoi les gares allemandes sont-elles parmi les pires d’Europe?

Alors que les trains de nuit entre Paris et Berlin sont en pleine renaissance en ce mois de décembre, neuf ans après avoir été jetés aux oubliettes, le classement d’un groupement de défense de consommateurs basé à Washington vient défaire ce qui semble être finalement une idée reçue: l’Allemagne ne serait pas un exemple à suivre quand il s’agit de matière ferroviaire. De multiples gares apparaissent tout en bas d’un classement indiqué comme l’indice européen des gares.

Brême, la pire gare d’Europe

L’analyse porte sur cinquante gares, sachant que les plus fréquentées ont été retenues. Voilà pourquoi Londres st Pancras n’apparaît pas, se justifie le Consumer Choice Center. Surtout, elle intègre différents paramètres comme les heures d’ouverture des bureaux de vente, la grille tarifaire avec les différentes options de billetterie proposées, les temps d’attente, les infrastructures à disposition des personnes en situation de handicap, mais aussi la ponctualité. Et c’est là que le bât blesse en Allemagne. Car si la gare centrale de Berlin fait office de bonne élève en se classant troisième, on ne peut pas en dire autant des autres stations ferroviaires allemandes. La gare de Brême est ainsi la pire gare européenne de ce classement, selon le Consumer Choice Center, n’obtenant que 39 points, creusant un écart avec l’avant-dernier et ses 52 points, à savoir la gare de Munich-Pasing. Et ce n’est pas tout: la petite gare de Zoologischer mais aussi celles de Gesundbrunnen et Ostkreuz, toutes situées à Berlin, sont ex-aequo à la 46e place. La gare d’Essen complète le groupe des gares allemandes où l’expérience voyageur n’est pas optimale (45e).

Un taux de retard de 66% à Essen

Tout le problème vient de la ponctualité. À Brême par exemple, non seulement on doit faire preuve de patience pour monter dans le train – le temps d’attente moyen est de onze minutes, mais en plus on n’est pas sûr d’arriver à l’heure; le taux de trains en retard s’élevant à 42%! Pire, on ne peut même pas utiliser de wifi pour patienter… À Essen, ce n’est pas beaucoup mieux puisque le taux de retard s’élève à 66% tandis que le temps d’attente est de quinze minutes.

La raison de ces mauvaises performances peut surprendre, car elle est liée au dispositif du ticket à neuf euros ayant permis de circuler dans toute l’Allemagne à bord des trains et à moindres frais. Louable d’un point de vue écologique, le dispositif a toutefois engendré un afflux de voyageurs dans des petites gares, comme celle de Brême, qui ne disposaient pas des infrastructures adaptées pour accueillir autant de monde. La preuve: cette analyse n’a retenu que les gares les plus fréquentées d’Europe. Sur les 50 du classement, 21 sont allemandes tandis que la gare centrale de Munich qui était un exemple auparavant en se présentant à la deuxième place est désormais 22e.

Les trois meilleures gares d’Europe sont…