Le gros avertissement du Tec: cela peut désormais vous coûter jusqu’à 300€!

Outre le fait de s’acquitter d’une somme due pour un service, valider son titre de transport permet à la société de transports en commun d’estimer la fréquentation réelle de ses lignes et donc d’adapter son offre en ajustant la fréquence de passage de ses véhicules. «Être en règle de titre de transport et le valider, c’est poser un acte responsable: chacun contribue au service, selon son usage et participe ainsi à un effort collectif équitable», résume l’opérateur, qui a transporté 125 millions de passagers en 2022.