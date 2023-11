Les voitures électriques pourront-elles bientôt être rechargées en 10 minutes?

Pour rappel, les batteries lithium-ion liquides utilisent un liquide comme électrolyte. Ce n’est plus le cas dans une batterie dite solide. En conséquence, celles-ci peuvent fonctionner dans un environnement pouvant atteindre les 100 degrés, ce qui évite les risques de surchauffe et (pire) d’incendie.

Des batteries adaptables

Dès lors, il n’est plus nécessaire de lui associer un système de refroidissement dédié, généralement très lourd. A taille équivalente, ce type de batterie a le potentiel d’offrir une densité énergétique environ deux fois supérieure à celle des batteries lithium-ion conventionnelles, pour un temps de charge nettement plus court et, cerise sur le gâteau, un coût inférieur grâce à l’utilisation de matériaux moins onéreux. Autre bénéfice: ces batteries sont adaptables à tous les types de véhicules, y compris les plus lourds (SUV, utilitaires, etc.).