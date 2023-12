Manifestation des syndicats européens : voici les lignes de la Stib qui roulent

Les métros 1 et 5 roulent, a confirmé mardi matin la Société des transports intercommunaux de Bruxelles. Il en va de même pour les trams 3, 4, 7, 8 (accompagnée de son Tbus au niveau du chantier à Buyl), 9, 51 et 92.

D’autres perturbations

Les voyageurs seront informés toute la journée sur les perturbations du réseau Stib en temps réel via le site internet et l’application de la société, ainsi que via sa page Facebook et son compte X (anciennement Twitter).