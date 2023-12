Neuf activités à faire absolument à Malte

À Malte, cette petite île pleine de vie, tout le monde se sent chez soi. Que vous soyez un amateur d’histoire, en quête d’aventure, ou que vous souhaitiez simplement vous détendre sur la côte rocheuse, ce pays de la mer Méditerranée a tout pour plaire. Nous vous présentons les 9 activités et endroits que vous devriez absolument ajouter à votre liste de voyages.

Faites vos valises et suivez-nous dans un voyage à travers les points chauds de Malte!

1.

Immergez-vous dans l’univers des Chevaliers à La Valette

Bienvenue à La Valette, la fierté de Malte. Cette ville, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, a été fondée au 16e siècle par les Chevaliers de l’Ordre de Malte. L’Ordre, également connu sous le nom de Chevaliers de Saint-Jean, était un ordre chevaleresque catholique fondé au 11e siècle. Leur objectif initial était de prendre soin des malades et des blessés en Terre Sainte. Après leur déménagement à Malte en 1530, ils ont transformé l’île en un bastion catholique romain. Aujourd’hui, l’influence de cet ordre puissant est toujours visible. La Valette est comme un musée à ciel ouvert où chaque rue raconte une histoire. Vous y remonterez le temps, entouré d’une architecture impressionnante et de bastions. Ne manquez pas la co-cathédrale Saint-Jean, où vous pouvez admirer quelques chefs-d’œuvre de Caravage. Visitez également les Upper Barrakka Gardens, d’où vous aurez une vue époustouflante sur le Grand Harbour, souvent décrit comme le plus beau port de la Méditerranée.

Mais La Valette est plus qu’un trésor historique; c’est une ville animée, pleine de cafés conviviaux et de bars à vin, et un cœur culturel où l’âme maltaise est palpable. Faites une pause au Harbour Club, un restaurant plein de grandeur, où vous pourrez siroter de délicieux cocktails et déguster du poisson frais.

2.

Faites un tour dans un ancien bus maltais

Montez à bord d’un morceau d’histoire maltaise en faisant un tour dans un bus maltais classique. Ces bus colorés et rétro sont un symbole charmant du riche passé de Malte. Un trajet le long de la côte ou à travers les villages vous donnera une vue unique sur la vie quotidienne à Malte.

3.

Nagez dans des eaux bleu cristal

Une visite à Malte n’est pas complète sans nager dans les eaux claires de Comino, une minuscule île entre Gozo et Malte. Depuis Gozo, vous naviguez vers la célèbre Blue Lagoon. Ce lieu idyllique, aux eaux cristallines et turquoises, est idéal pour nager, faire de la plongée avec tuba et se prélasser au soleil. Mais il y a plus: la Crystal Lagoon voisine est un joyau moins connu, parfait si vous recherchez un endroit isolé. La Lagoon, entourée de falaises abruptes et accessibles uniquement par bateau, vous assure une baignade en toute tranquillité.

4.

Partez en hors-piste en jeep à Gozo

Explorez le terrain accidenté de l’île voisine de Gozo lors d’une excitante excursion en jeep. Cette aventure vous emmène le long de sentiers cachés menant à de beaux points de vue sur les falaises. C’est une manière aventureuse de découvrir la beauté préservée de Gozo.

Un arrêt incontournable est le restaurant Il-Kantra. Ce lieu isolé appartient à l’hôtel cinq étoiles Ta’cenc, mais ne vous attendez pas à y trouver des serveurs guindés ou des nappes en soie. Imaginez plutôt un bar de plage au style bohème inspiré d’Ibiza, mais avec vue sur des rochers sauvages, du poisson que vous choisissez vous-même et à des prix étonnamment abordables.

5.

Jouez vos scènes préférées sur ces plateaux de tournage

Le charme de Malte a séduit de nombreux cinéastes. L’ancienne capitale, Mdina, a servi de décor pour King’s Landing dans la première saison de ’Game of Thrones’. Le Fort Ricasoli à Kalkara a pris vie dans ’Gladiator’ et la série ’Rome’. Pour le film ’Troie’, la magnifique Blue Lagoon de Comino a été transformée en plage de Troie. Pour ’Popeye’, le ’Popeye Village’ a été construit, aujourd’hui un parc à thème coloré. Si vous êtes récemment allé au cinéma, vous avez peut-être vu le blockbuster ’Napoléon’, tourné entre autres dans la ville médiévale de Mdina. Visitez ces lieux et sentez-vous comme la star de votre propre film!

6.

Conduisez une voiture parlante

Découvrez Malte d’une manière unique avec les Rolling Geeks. Ces voiturettes de golf que vous conduisez vous-même, sont équipées d’un GPS qui vous guide à travers les ruelles étroites des Trois Cités. De plus, vous avez un guide automatique à bord, qui vous raconte – en anversois, s’il vous plaît! – l’histoire et la culture riches de Malte. Attachez votre ceinture et en route!

7.

Volez au-dessus de l’eau

Envie d’une poussée d’adrénaline? Essayez le flyboard à Spinola Bay. Cette aventure excitante, où vous volez au-dessus de l’eau grâce à des jets d’eau puissants, offre une perspective unique sur la côte de Malte. Pas pour les voyageurs souffrant de vertige!

8.

Filez le long des rochers

Envie d’aller plus haut? Essayez la tyrolienne et le rappel à Migra l-Ferha. Sentez le vent dans vos cheveux pendant que vous planez au-dessus de la terre et de la mer, et surtout ne regardez pas en bas en descendant en rappel le long de falaises abruptes. Ces activités sportives exploitent intelligemment le paysage maltais, offrant une expérience très différente de celle d’une salle d’escalade!

9.

Visitez le Stonehenge de Malte

Maintenant que votre corps est remis en forme, c’est au tour de votre esprit. Saviez-vous que Malte abrite plusieurs temples préhistoriques remarquablement bien préservés? Hagar Qim en est un exemple, rappelant le célèbre Stonehenge. Les structures mystérieuses en pierre, vieilles de plus de 5 000 ans, vous donneront une bonne idée de la manière dont la religion était vécue à Malte dans les temps anciens. La vue sur la mer agitée ne fait qu’ajouter à l’atmosphère mystérieuse.

Informations pratiques

Où séjourner? Nous avons logé à l’Hilton de St. Julian’s, avec une vie nocturne animée.