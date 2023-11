Permis de conduire: pourquoi a-t-on plus de chance de réussir en filière libre qu’en auto-école ?

Le constat est interpellant: le taux de réussite à l’examen pratique du permis de conduire est un peu plus élevé en filière libre qu’en auto-école. Comment expliquer cette différence ? On vous dit tout.

Vous vous apprêtez à passer votre permis de conduire pratique et vous voulez le réussir du premier coup? Il semblerait que pour augmenter vos chances vous devriez opter pour la filière libre. Explications.

Les trois façons de passer son permis pratique

Pour rappel, en Belgique, il existe trois grandes filières pour passer son permis de conduire pratique après avoir, bien sûr, réussi son examen théorique. La première option estla filière libre. Pour passer son permis via cette filière, il faut avoir 17 ans minimum, avoir fait minimum 3 mois de stage avec guide et parcouru 1.500km. Ilest aussi possible de passer son permis via une auto-école avec stage. Pour cela, il faut être âgé de 18 ans, avoir pris minimum 20h de cours dans une auto-école agréée avec un stage de minimum 3 mois. Après cela, vous devez passer un examen d’aptitude, qui, une fois réussi, vous permet de passer le permis final. La dernière option consiste à prendre au minimum 30h de cours en auto-école. Cette filière, accessible à partir de 18 ans, donne un accès direct à l’examen.

Plus de réussite en filière libre

Si toutes les filières semblent donner leurs chances aux candidats, l’une d’elle obtient un plus haut taux de réussite. En effet, plus de candidats obtiennent leur permis quand ils le passent en filière libre. C’est ce que constate depuis trois ans le Service public de Wallonie, Mobilité et Infrastructures. Selon les statistiques, en 2022, le taux de réussite des apprentis conducteurs en filière libre était de 59%, contre «à peine» 53% pour les élèves qui le passent via une auto-école. Ainsi, depuis la réforme de l’examen du permis de conduire qui a eu lieu 2018, le taux de réussite des candidats en filière libre a augmenté, tandis que celui de la filière auto-école a diminué.

Plus d’entraînement

Mais comment expliquer cette différence de taux de réussite entre les différentes filières ? «Il faudrait une analyse systématique de chaque examen pour y déceler des différences, ce qui est très difficilement réalisable», explique Sarah Pierre, porte-parole du SPW, à nos confrères de Sudinfo. Une piste de réponse serait à trouver dans l’impact de la filière 30 heures en auto-école. «Les candidats de cette filière – qui récolte beaucoup de demandes – pensent parfois qu’ils vont réussir directement après avoir presté ces 30 heures. Ce n’est pas forcément le cas. Certains ont besoin de parfaire leur apprentissage mais n’en ont pas forcément la possibilité», explique la porte-parole. Ainsi, certains candidats, confiants après leurs heures d’auto-école, décideraient de passer trop rapidement l’examen et échoueraient. Au contraire, les candidats en filière libre ont généralement la possibilité de pratiquer beaucoup plus, car ils ont un guide bénévole et une voiture à disposition, ce qui n’est pas toujours le cas pour les candidats en auto-école.

