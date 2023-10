Peut-on gagner du temps dans les embouteillages en «coupant» par une aire d’autoroute?

Lors d’embouteillages sur l’autoroute, vous avez sans doute déjà vu des petits malins qui s’engouffrent dans une aire d’autoroute, sans s’arrêter, et qui en profitent ainsi pour dépasser une dizaine de voitures. Peut-être que vous avez déjà vous-même utilisé cette «technique». Mais est-elle vraiment permise?

Un panneau qui interdit de passer sans se garer

L’histoire de Laurent fait actuellement le tour des médias belges. Cet automobiliste a reçu une amende pour avoir coupé par un parking le long de l’autoroute A19 à hauteur de Hal, alors qu’il y avait des bouchons. Les policiers affirment qu’il ne s’est pas arrêté alors qu’il y a un panneau qui interdit le passage sans se parquer . Il s’agit du signal d’interdiction C3 (le cercle blanc bordé de rouge) en dessus duquel il y a un panneau parking bleu et blanc. C’estun panneau très rare en Belgique mais qu’il faut respecter sous peine d’être verbalisé. De son côté, Laurent affirme qu’il s’est bien arrêté dans ce parking car il avait un besoin pressant.

«Ce comportement n’est pas civique»

Mais revenons au fait d’emprunter une aire d’autoroute, sans s’arrêter, pour gagner du temps dans les bouchons. Est-ce permis ou interdit? Eh bien, c’est permis! «Mais ce comportement n’est pas civique », précise Benoît Godard de Vias à nos confrères de Sudinfo. De plus, l’expert souligne que l’automobiliste est tenu de respecter les limites de vitesse (50 voire 30 km/h) sous peine d’être verbalisé.

Ce qui est permis et ce qui ne l’est pas

Dans le même ordre d’idée, même si c’est discutable au niveau du civisme, il est également permis de prendre une sortie et de remonter sur l’autoroute directement après pour dépasser durant des embouteillages. Par contre, il est bien sûr interdit de rouler sur la bande d’arrêt d’urgence mais aussi de remonter une file et de se rabattre au dernier moment en franchissant une ligne blanche. Faire preuve de civisme ou gagner quelques dizaines de secondes, c’est à vous de choisir! Au moins, vous êtes au courant de ce qui est permis et de ce qui ne l’est pas!