Quatre destinations européennes où profiter du soleil en automne

Comme une envie de soleil et de vacances ? Pas besoin de quitter le continent pour découvrir des magnifiques paysages sans grelotter sous 10ºC. Metro t’a déniché quatre destinations pour profiter du soleil cet automne sans pour autant s’envoler loin.

1. Les îles Canaries

L’île de Tenerife est très prisée des touristes Ph. Unsplash

Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria et Fuerteventura sont autant d’îles où il fait encore doux et ensoleillé en automne et en hiver. Il y fait en moyenne 27ºC en octobre avec des températures de l’eau allant de 22 ºC à 23 ºC. L’occasion rêvée de se prélasser sur la plage sans avoir à dépenser une fortune en billets d’avion!

2. Chypre

L’île de Chypre est un incontournable en automne Ph. Unsplash

Avec une température quotidienne moyenne de 26 ºC, 10 heures de soleil par jour et une eau à 24 ºC, Chypre est l’une des destinations parfaites des voyageurs en quête de chaleur en automne. On y retrouve de nombreuses plages le long de la côte de Paphos et les températures douces permettent encore de se baigner et de s’essayer aux sports nautiques dans la magnifique Coral Bay. Que demander de mieux?

3. Malte

L’île de Malte offre des températures agréables en octobre Ph. Unsplash

À deux pas de la Belgique, Malte est la destination idéale pour tout amateur de beaux paysages et de chaleur. En octobre, il y fait en moyenne 22ºC en journée. De plus, comme l’humidité a tendance à y être assez élevée, la sensation est encore plus agréable que ce que les prévisions suggèrent. L’île est aussi moins bondée qu’en été, il s’agit donc de la période idéale pour visiter les sites historiques et les musées sans avoir à braver les foules.

4. Turquie

Le sud de la Turquie est plus agréable l’été passé Ph. Unsplash

Le sud de la Turquie est très prisé en ce début d’automne. Et pour cause, les températures y sont très agréables (entre 17ºC et 27 ºC) et la mer Égée, réchauffée tout l’été, est un «bain» à ciel ouvert. Il s’agit d’ailleurs du moment parfait pour parcourir les sentiers côtiers ou visiter certains des sites du pays comme Éphèse.

Alors, des vacances en vue?