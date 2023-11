Quels pneus faut-il mettre pour passer l’hiver?

Les températures sont en train de chuter et nous amènent tout doucement à l’hiver. Dès lors, vous serez peut-être tentés de changer vos pneus pour bénéficier d’une meilleure adhérence avec la route.

Mais qu’est-ce qui est conseillé exactement? Nos confrères de la DH l’ont demandé au spécialiste Lejeune Pneus: «Il vaut mieux toujours mettre des pneus hiver ou 4 saisons en hiver. Celui qui roule beaucoup devra mettre des pneus hiver, surtout s’il roule en France, Allemagne ou Luxembourg où c’est obligatoire. Celui qui reste en Belgique et ne fait que 10 000 km/an peut opter pour des 4 saisons.»

Faire attention à ses témoins

«Attention que les pneus doivent dans tous les cas être changés en cas d’usure. Il faut surveiller le témoin d’usure. Il y a un témoin hiver et un témoin été», prévient le garagiste. Les témoins d’usure se trouvent au niveau de la bande de roulement et dans les rainures longitudinales. Ils ont une hauteur de 1,6mm car, en Belgique, la loi prévoit que la profondeur des rainures soient d’au moins 1,6mm. Dès lors, si vous ne voyez plus le témoin, c’est que vous avez un problème.