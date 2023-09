Regarder des films au volant? Vias s’oppose vivement à cette nouvelle pratique dangereuse!

Installé en un clin d’œil

Trois types de distractions

Vias a récemment mené une étude auprès de conducteurs et ils sont 7% à admettre qu’ils ont déjà regardé des films en étant au volant, que cela soit sur un smartphone ou sur une tablette. Le fait que l’écran intégré soit plus grand fait grandir le risque de faire un accident, car on se sent comme à la maison. Ce type de comportements entraîne trois types de distraction: la distraction physique par l’utilisation des commandes, la distraction cognitive (l’attention est divisée pour suivre le fil de l’histoire) et la distraction perceptive car les yeux quittent la route.