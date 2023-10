SNCB: les tickets standards coûtent-ils réellement trop cher?

Que vous soyez étudiant, sénior, famille nombreuse, journaliste, etc., vous avez tous un point commun: vous bénéficiez tous d’un tarif avantageux lorsque vous voyagez avec la SNCB. Et même quand ce n’est pas le cas, vous pouvez parfois bénéficier de promotions créées par la compagnie ferroviaire. Résultat: on a le sentiment de payer un tarif totalement excessif quand il faut passer à la caisse pour régler un billet standard, qui vous donne «simplement» accès à la seconde classe.

Que paie le ticket standard?

Quand on y réfléchit, le coût de ce trajet va permettre de payer énormément de choses, comme le rappelle la SNCB à nos confrères de La Libre: «Le prix de ce ticket de train est ’tout compris’. Il comprend notamment le coût du personnel, l’électricité, la location de l’infrastructure ferroviaire, l’assurance, la TVA, le coût de distribution et le service après-vente, le matériel et son entretien et l’entretien des gares. Le prix du billet ne couvre, à lui seul, pas tous les frais. C’est pourquoi ce ticket, au même titre que les autres, fait l’objet de subventions. Il ne s’agit donc pas d’un prix basé sur le coût. Grâce à cette logique, nos tarifs sont d’ailleurs moins élevés que dans d’autres pays européens.»