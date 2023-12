Stib: Le tram de Noël circule dans les rues de Bruxelles (vidéo)

Un tram aux couleurs de Noël

Ce tram joliment habillé aux couleurs de Noël circulera jusqu’au 5 janvier 2024 sur la ligne 92, qui passe notamment par la rue Royale et par l’avenue Louise. Il ne passe pas inaperçu puisqu’il est recouvert d’un habillage intérieur et extérieur aux couleurs de Noël ainsi que d’un éclairage LED. La magie de Noël ne s’arrête pas là. En effet, les arrêts Sainte-Marie, Botanique, Royale, Louise, Janson et Vanderkindere seront annoncés sous la forme de chants de Noël par AkoeSTIB, la chorale du personnel de la STIB, et ce, dans tous les trams sur la ligne 92.

De nombreuses actions sur le réseau

La Stib prévoit également d’autres actions qui raviront les petits et les grands. Le père Noël en personne sera présent le 20 décembre de 12h30 à 15h30 à bord du tram de Noël sur la ligne 92 et le 23 décembre de 10h à 14h à la station Rogier. Comme l’an dernier, les voyageurs auront la possibilité de faire emballer leurs cadeaux dans les stations de la STIB. Le service d’emballage sera disponible à la station Rogier les samedis 23 et 30 décembre de 11h à 15h. Il proposera deux emballages, l’un aux motifs du plan du réseau et l’autre des numéros de lignes de la STIB. Le samedi 16 décembre, des choristes seront présents de 11h à 15h à la station De Brouckère. AkoeSTIB, la chorale composée de membres du personnel de la STIB, sera quant à elle présente à la station Rogier le mardi 19 décembre entre 12h30 et 13h30 pour interpréter des chants de Noël.