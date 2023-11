Tensions sociales chez Brussels Airlines: Le personnel de cabine dépose un préavis de grève à durée illimitée

«Un rythme infernal pour des salaires de crise»

«Cela fait un certain temps que de plus en plus de membres du personnel de cabine, surtout les plus anciens, se tournent vers nous en nous disant qu’ils ont l’impression d’avoir été grugés lors de cette restructuration», explique le secrétaire permanent de la CNE. Au début de la crise, on leur a mis le couteau sous la gorge, leur intimant d’accepter des conditions salariales revues à la baisse afin d’éviter la faillite de Brussels Airlines. La direction leur avait dit ne pas miser sur un retour à la croissance du secteur avant 2025. Mais cela est intervenu en 2022. Nous sommes en 2023 et le personnel est en train de travailler à un rythme infernal pour des salaires de crise. Cela alors que compagnie se targue de renouer avec des bénéfices qu’elle n’a plus eus depuis de nombreuses années.»