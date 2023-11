Un Wallon sur dix a déjà été impliqué dans un accident de la route

Selon un sondage mené par l’AWSR auprès d’un millier de Wallons, plus de la moitié des répondants victimes d’un accident de la route (55%) déclarent encore y penser régulièrement, même de nombreuses années après. Quatre personnes sur dix expriment par ailleurs ressentir de la peur lors de leurs déplacements depuis l’accident.

Victimes directes et collatérales

Sensibilisation

Chaque année, l’équipe de l’AWSR vient en aide à plus de 700 victimes et leurs familles. Le service est disponible gratuitement via la ligne directe : 081/821.321.