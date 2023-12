Une nouvelle compagnie débarque à Brussels Airport: elle vous emmènera au soleil!

Brussels Airport accueillera une nouvelle compagnie aérienne en février: Cyprus Airways, qui lancera une liaison de et vers la ville portuaire chypriote de Larnaca, a-t-elle annoncé mercredi. Larnaca, dans le sud-est de Chypre, est une destination de vacances populaire sur l’île méditerranéenne.

Deux vols par semaine à partir de février

Cyprus Airways assurera la liaison avec l’aéroport de Bruxelles deux fois par semaine à partir du 5 février, les lundis et jeudis. Un troisième service hebdomadaire est prévu d’ici l’été. Les vols seront assurés par un avion Airbus A220. «Nous sommes très heureux d’accueillir Cyprus Airways à Brussels Airport», a commenté Arnaud Feist, patron de l’aéroport bruxellois, dans un communiqué de presse de Cyprus Airways. «L’A220 moderne reliera Bruxelles et Larnaca pour les gouvernements et les entreprises, ainsi que pour les personnes qui souhaitent profiter du soleil sur la belle île de Chypre.»