Voici le top 5 des règles de vacances les plus insolites: attention ça peut vous coûter cher!

Quand on part en vacances ont s’attend à être libre de s’amuser. Pourtant des villes et des lieux touristiques ont adopté des réglementations pour éviter certains types de comportements qu’ils jugent mal venus. Metro te donne le top 5 des règles les plus loufoques!

1. La tenue vestimentaire réglementée

Passer de la plage à la ville est quelque chose de commun lorsqu’on se rend à la mer. On enfile ses claquettes pour ensuite aller déguster une glace dans le centre-ville, parfois uniquement vêtu de son haut de maillot ou carrément torse nu. Mais sur l’île d’Isha (dans le sud de l’Italie) c’est désormais interdit. Comme le rapporte le quotidien italien «La Repubblica», son maire, Stani Verde, a récemment introduit de nouvelles règles qui interdisent désormais de se «promener en maillot de bain ou torse nu dans les ruelles de la vieille ville. Y marcher pieds nus ou en tongs n’est plus permis non plus. Cette nouvelle réglementation vise à réguler le flux touristique et à ‘préserver la décence au sein de la ville’».

Et gare à vous si vous n’enfilez pas une tenue adéquate: vous risquez une amende dont le montant varie entre 25 et 500 €.

À lire aussi Voici où vous pouvez aller en train en moins de 8h depuis Bruxelles

Toujours en Italie, les autorités du parc national des Cinque Terre ont décidé de sanctionner les touristes qui se lancent dans des randonnées sur la côte littorale avec des chaussures inadaptées telles que des tongs ou sandales. Là aussi une amende peut-être infligée allant jusqu’à 2.500 €.

2.Déguster une glace, oui mais pas n’importe où!

Les Italiens ne plaisantent pas avec leurs fontaines. La preuve : un américain s’est fait verbaliser et a dû payer une amende de 450 € pour s’être assis sur une fontaine du XVIe siècle pour y déguster sa glace, comme le rapporte le quotidien italien «La Repubblica». Cette fontaine en question est la fontana dei Catecumeni, un lieu très prisé par les touristes.

À lire aussi Voici où vous pouvez aller en train en moins de 8h depuis Liège

3.Une amende pour s’être arrêté de marcher

Quand on visite un lieu touristique on aime prendre son temps pour admirer les lieux, prendre des photos… Mais comme le rapporte le journal « Midi Libre », le maire de Portofino, Matteo Viacava, a mis en place une ordonnance interdisant aux touristes de s’arrêter de marcher lors de leur visite du fameux village. Et l’amande est salée si vous vous arrêtez de marcher puisqu’elle peut aller de 68 à 275 €. La mesure, destinée à fluidifier la circulation, a été mise en place lors du week-end de Pâques de cette année où près de 7000 visiteurs se sont pressés dans les rues du village.

À lire aussi Voici le top 10 des chansons qui rendent heureux

4.Pas de souvenirs

On l’a certainement déjà tous fait: ramené un souvenir de vacances. Si certains se dirigent vers la boutique cadeau, d’autres préfèrent ramener des coquillages ou encore du sable de la plage. Mais en Sardaigne un Français a écopé d’une amende de 1.000 € pour avoir rapporté deux kilos de sable findans ses bagages. «Ces comportements non seulement nuisent à l’environnement mais compromettent l’entretien du littoral destiné au développement durable du tourisme en Sardaigne», précisent les autorités citées par « Le Parisien ».

À lire aussi Voici le top 10 des lieux touristiques les plus surestimés

5.Interdiction d’uriner en mer

Lorsqu’on passe une journée à la plage on a parfois un besoin pressant. Certains se rendent alors dans la mer pour uriner.Mais Espagne, à Vigo, la ville de Galice vous fait payer très cher votre manque de civisme. Depuis l’été 2022, les autorités ont décidé qu’avec toute personne qui urinera dans la mer ou sur le sable se verra infliger une amende de 750€. Le but? «Mettre fin à ce manque de savoir-vivre et faire des plages un lieu propre et de rassemblement pour les familles», précise la chaîne locale Antena 3 citée par « Capital.fr ».