Voici les dix villes d’Europe les plus accueillantes pour les «digital nomads»

Les nomades numériques, ou «digital nomads», sont toujours à l’affût de nouvelles destinations où poser leurs bagages et, surtout, leur ordinateur. Nombre d’entre eux se tournent de plus en plus vers l’Europe pour télétravailler tout en profitant d’une meilleure qualité de vie. Mais toutes les villes du Vieux Continent ne se valent pas, selon un nouveau classement.

SuperCasinoSites, un site spécialisé dans les casinos en ligne, a créé un classement des trente villes européennes les plus accueillantes pour les «digital nomads». Il a été établi en prenant en compte différents pôles de dépenses pour les télétravailleurs, tels que les courses alimentaires, l’accès aux transports en commun, la location d’une chambre pour une nuit sur Airbnb et la souscription d’un abonnement Internet. La sûreté des villes européennes apparaissant dans le palmarès a aussi été évaluée, en s’appuyant sur les données des dernières éditions en date du Numbeo Index et du Safety City Index.

Cracovie, la première du classement

Si les villes d’Europe de l’Est occupent les premières places du palmarès des villes les plus propices aux» digital nomads», celles du sud du Vieux Continent ne sont pas en reste. Valence, Lisbonne et Madrid figurent respectivement en sixième, huitième et neuvième position. Rien d’étonnant quand on sait que l’Espagne et le Portugal font tous les deux les yeux doux aux personnes qui gèrent toutes leurs activités professionnelles à distance. Les deux pays leur offrent des visas adaptés à leur situation, dans l’espoir de les attirer sur leurs terres. Et ça semble marcher puisque l’Espagne et le Portugal sont souvent cités dans les classements recensant les destinations où il fait bon télétravailler.