Voici Taito S1, une trottinette électrique belge, durable et à trois troues !

En avril, la start-up gantoise Taito a lancé la première trottinette électrique de fabrication belge. Avec ses trois roues et sa conception novatrice, les trois jeunes fondateurs voulaient lancer une nouvelle génération de trottinettes électriques à la fois sûres et durables. Elles sont en vente chez Bike Republic, et peuvent aussi y être essayées et entretenus.

Les jeunes entrepreneurs de Taito commercialisent leur trottinette dans les points de vente de Bike Republic (Colruyt Group) en Belgique. Il faut quatre heures pour les charger, ce qui représente une distance testée de 30 kilomètres de plaisir de conduite à 25 km/h. Et cette trottinette n’a pas manqué de faire effet car le Taito S1 a remporté le prix prestigieux de la meilleure trottinette électrique lors du salon Micromobility Industries à Amsterdam.

Une plus grande sécurité

La start-up Taito a été créée en 2020 par Nathan de Baets (COO), François Desmet (CTO) et Jules Dobbelaere (CEO). Lorsque Jules a roulé pour la première fois sur une trottinette électrique partagée, il a éprouvé, outre une sensation de liberté et un formidable plaisir de conduite, à certains moments aussi une insécurité. À raison d’ailleurs, puisque si les trottinettes électriques connaissent depuis plusieurs années de plus en plus d’adeptes, le nombre d’accidents dans lesquels elles sont impliquées ne cesse d’augmenter en Belgique.

Dans la conception du Taito, les trois fondateurs ont résolument privilégié la carte de la sécurité. Le Taito S1 procure un amortissement optimal grâce à ses trois roues plus grandes équipées de pneumatiques, sa suspension innovante brevetée et sa plateforme en bois flottante sur laquelle se tient le conducteur. Ces trois éléments assurent une plus grande stabilité, un meilleur confort et un facteur plaisir supplémentaire.

Chaque pièce se répare ou se remplace

De plus, la mentalité «built to last» de cet engin à trois roues saute aux yeux. «Le Taito S1 ne résiste pas uniquement à toutes les conditions météorologiques, chacune de ses pièces peut aussi être réparée ou remplacée grâce à sa conception modulaire», explique Jules Dobbelaere, co-fondateur et CEO de Taito. «Un Taito est durable et s’achète pour la vie. Chaque pièce peut être facilement remplacée par un expert. C’est ce qui nous distingue: les trottinettes électriques actuelles sont rarement étanches à l’eau si bien qu’elles présentent rapidement des défauts sous nos latitudes. Il n’est souvent pas possible de les réparer à cause de la grande quantité de composants collés, ce qui fait que vous vous retrouvez avec un produit jetable.»

De fabrication belge

Le cadre est entièrement fabriqué en Belgique, de même que la batterie est assemblée dans notre pays. En faisant fabriquer le plus de pièces possible en Belgique et en Europe, les trois jeunes fondateurs optimalisent aussi leur logistique et leur empreinte écologique. Le Taito S1 s’accompagne également d’une app qui donne une dimension supplémentaire à l’expérience utilisateur. Cette app comprend un système de tracking GPS qui, avec le système d’alarme intégré et une possibilité de verrouillage, protège votretrottinette électriquede façon maximale.

Le Taito S1 est en vente au prix de 2.590 € chez Bike Republic ou via leur webshop.

