Voyager en train partout en France pour 49€ sera très bientôt possible

Le président de la République française Emmanuel Macron a annoncé l’arrivée future d’un abonnement qui devrait enchanter les voyageurs! Valable pour tous les transports publics et pour tous les âges confondus, ce nouvel abonnement tournerait autour des 49 euros et permettrait aux travel lovers d’utiliser tous les trains régionaux français à leur guise! L’occasion de voir du pays à petit prix et ce, dès l’été prochain.