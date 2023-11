«Now and Then», la dernière chanson des Beatles, est en tête des charts britanniques

Sorti jeudi, le morceau, enregistré par John Lennon et complété après sa mort par les autres membres du groupe, dépasse actuellement ses concurrents, a précisé Official Charts.

Il s’agit du 18e single du groupe de Liverpool à se hisser en tête des charts, le premier remontant à «From me to You» en 1963 et le précédent à «The Ballad of John and Yoko» en 1969, peu avant la séparation du groupe en avril 1970.