C’est quoi le Whamageddon, ce défi musical qui circule sur les réseaux sociaux ?

Les personnes qui souhaitent participer au Whamageddon doivent passer le plus de temps possible sans écouter "Last Christmas" de Wham!. Ils doivent tenir jusqu’au 25 décembre sans avoir entendu la célébrissime chanson du groupe, qui figure actuellement en quatrième position du classement Hot 100 de Billboard. Ils peuvent toutefois écouter autant qu’ils veulent n’importe quel remix, mash-up ou reprise de "Last Christmas".