Spotify révèle le classement des artistes incontournables pour les fêtes de fin d’année

Sans grande surprise, le titre de reine de Noël revient à Mariah Carey. La superstar américaine doit cette distinction grâce à sa chanson cultissime, «All I Want for Christmas». Ce titre entraînant, sorti en 1994 sur l’album «Christmas», apparaît en première position du palmarès de Spotify des chansons de Noël les plus populaires à travers le monde. Il figure également en tête du sous-classement français.

Et le roi est…

Le roi de Noël n’est autre que Michael Bublé. Le crooner canadien remporte ce titre grâce à son album, «Christmas». Cet opus datant de 2011 a d’ailleurs établi un nouveau record sur la plateforme de streaming en l’album de Noël le plus diffusé de tous les temps.

Bing Crosby, Frank Sinatra et Ariana Grande figurent aussi en tête de la liste des artistes les plus écoutés durant les fêtes de fin d’année.

Des titres plus anciens

Noël est une période propice à la nostalgie, durant laquelle beaucoup écoutent des musiques liées à des souvenirs d’enfance ou d’adolescence. Les classements de fin d’année de Spotify reflètent cette tendance puisqu’ils contiennent de nombreux titres des années 90, 80 et même 50. Parmi eux, citons «Last Christmas» de Wham ! (1984), «Rockin’ Around the Christmas Tree» de Brenda Lee (1958) et «Jingle Bell Rock» de Bobby Helms (1957).

Il est intéressant de noter que le top des chansons de Noël les plus écoutées sur Spotify en France contient de nombreuses chansons anglophones interprétées par des artistes aussi divers que Sia, Dean Martin et, bien sûr, Mariah Carey. Mais on y retrouve aussi des classiques en français, dont «Petit Papa Noël» et «Vive le Vent».

Un pic d’écoute fin novembre

Cette année encore, les amateurs de musique n’ont pas attendu les jours précédents le 25 décembre pour écouter des chansons de Noël. Spotify affirme que le pic d’écoute des morceaux célébrant les festivités de fin d’années a été atteint le 26 novembre partout dans le monde. Cela montre à quel point le quatrième art aide à se mettre dans l’esprit de Noël.

Par ailleurs, le dimanche est le jour de la semaine où les utilisateurs de Spotify écoutent le plus de musique de fêtes. Cela s’explique peut-être par le fait que ces titres réjouissants agissent positivement sur leur moral, et les aident à se motiver pour la semaine à venir.