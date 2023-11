Boire de l’alcool ne nous fait pas trouver quelqu’un plus attirant, selon une étude

L’idée est assez répandue: après quelques verres, on trouve la personne en face de soi bien plus belle et attirante qu’il y a quelques heures. Ce serait pourtant totalement faux, selon une étude américaine. On vous explique.

Si on n’a pas nous-même vécu cette scène, on l’a tous déjà vue dans un film. Le protagoniste se réveille à côté d’un partenaire endormi après une soirée bien arrosée. Et -étonnant ou pas- il ne trouve plus rien d’attirant à cette personne et se dit que tout cela ne serait pas arrivé s’il n’avait pas été éméché. Si l’idée est répandue que nous trouvons quelqu’un plus attirant lorsque nous avons bu, est-ce réellement le cas?

Un philtre d’amour

Le fait de trouver une personne lambda belle après quelques verres est un concept bien connu en anglais: le» beer goggles », littéralement «lunettes à bière». Il s’agit de l’idée selon laquelle notre vision est transformée par l’alcool et quenous percevons les personnes environnantes comme bien plus attirantes qu’elles ne le sont réellement. Boire agirait donc comme une sorte de filtre, nous donnant une autre vision de ceux qui nous entourent, les transformant en véritables Apollon et Venus.

Des études contradictoires

Mais est-ce réellement le cas? Et si oui, comment l’expliquer? Depuis de nombreuses années, les scientifiques tentent de répondre à cette question. En 1990, des chercheurs de l’Université de Dakota du Nord demandent ainsià des buveurs d’évaluer le degré d’attractivité d’individus. L’étude révèle que ces résultats n’évoluent pas au fur et à mesure que l’alcool augmente dans leur sang. Ils ne trouvent donc pas les personnes qu’on leur présente plus attirantes une fois qu’ils ont bu. Pourtant, quelques années plus tard, deux autres études attestent le contraire. «L’évaluation de l’attractivité d’inconnus semble augmenter lorsque de l’alcoolest consommé. Il est également constaté depuis que l’alcool peut même augmenter la perception de l’attrait d’objets inanimés tels que des paysages.»

Plus courageux

Si la croyance que l’alcool modifie nos attractions est fort répandue, les scientifiques n’arrivent pas à se mettre d’accord. La dernière étude en date menée par l’université de Stanford et de l’université de Pittsburg, avance, elle, que l’alcool n’a pas d’influence sur l’attirance qu’on a pour quelqu’un. Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont reproduit un contexte de soirée arrosée. Trente-six hommes sirotant de la vodka ont dû noter l’attractivité physique de personnes présentes. Ils ont ensuite renouvelé l’expérience à jeun. Et le constat est le suivant: l’attractivité des sujets n’a pas changé. Si leur niveau d’attraction ne semble pas changer, qu’ils aient bu ou non, les chercheurs ont cependant observé que les participants se montraient plus courageux après quelques verres. Ainsi, éméchés, ils osaient davantage tenter de séduire les personnes qu’ils estimaient très désirables. « Les sujets (légèrement) alcoolisés sont 1,7 fois plus motivés pour engager une conversation avec les «cibles» de leur attention les mieux notées: ce que l’on appelle le «courage liquide» est à l’œuvre».

