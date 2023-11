Le jour de l’année où il y a le plus de ruptures amoureuses approche à grands pas!

Méfiez-vous si votre couple bat de l’aile, le jour de l’année où il y a le plus de séparations est en décembre et il approche à grands pas!

Le 11 décembre est une date très particulière. Il y a quelques années, deux chercheurs ont décrété qu’il s’agissait de jour de l’année où il y avait le plus grand nombre de ruptures amoureuses.

Pour cela, les deux statisticiens ont analysé des milliers de mises à jour de statuts Facebook. Ils ont remarqué qu’il y a bel et bien quelque chose qui se passe le 11 décembre. Plus que n’importe quel autre jour de l’année, c’est à cette date qu’il y avait le plus grand nombre d’utilisateurs Facebook qui passaient du statut «en couple» à «célibataire».

Une période de questionnement

Cette date du 11 décembre n’est pas anodine. Plusieurs raisons expliquent qu’il existe un pic de ruptures amoureuses ce jour-là. Tout d’abord, c’est l’approche des fêtes de fin d’année. Cela coïncide à un moment de réflexion: a-t-on vraiment envie de passer cette période avec quelqu’un avec qui ça ne va pas fort? A-t-on vraiment envie de lui acheter des cadeaux? Le début de mois de décembre peut coïncider avec ces questions et la date du 11 décembre avec une rupture. Après cette date, une rupture pourra être considérée comme trop rude et brutale durant la période des fêtes. Le 11 décembre semble donc être une sorte de date limite à ne pas dépasser avant qu’il ne soit trop tard.

La présentation à la famille

Dans la même optique, un autre élément qui peut expliquer ce pic de ruptures, ce sont les repas en famille qui approchent et dans certains cas, la première présentation de son conjoint ou de sa conjointe à ses proches. Un sondage avait ainsi déjà révélé que 71% des femmes et 56% des hommes préfèrent rompre avec un partenaire qu’ils n’aiment plus trop plutôt que de l’emmener passer Noël en famille.

Une période de tentation

Parallèlement, la fin de l’année est également une période propice aux sorties, aux activités et potentiellement aux nouvelles rencontres. Entre le shopping de fin d’année, les marchés de Noël et les drinks au boulot, les sorties s’enchaînent. Dans ce contexte, certaines personnes pourraient avoir tendance à oublier ou à délaisser leur partenaire. Cette période est ainsi propice aux nouvelles rencontres et au coup de foudre. Et peut-être que le vin chaud n’y est pas pour rien! Avec comme résultat, une potentielle rupture le 11 décembre!

Si vous tombez amoureux pendant la période des fêtes, attention toutefois à l’effet «snow-globing». En effet, après les fêtes de fin d’année, il est fort possible que la magie retombe comme un soufflé mal cuit, que l’enthousiasme s’envole et votre coup de foudre prend fin.

Pour conclure par une petite touche d’optimisme, sachez que le 25 décembre est le jour de l’année où il y a le moins de séparations! Si votre couple bat de l’aile, pour espérer tenir jusqu’à Noël: essaye de vous donner un peu d’air et allez-y doucement avec l’alcool!