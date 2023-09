Ces trois astuces toutes simples vont vous aider à savoir quelles couleurs vous mettent en valeur

À quelle saison correspondez-vous?

Il faut également savoir à quel type de saison nous correspondons, puisque c’est celle-ci qui dictera la palette de couleur qui nous ira le mieux. Pour ce faire, il faut prendre en compte : la teinte de votre teint, la couleur de vos yeux etla couleur de voscheveux. Mais si vous n’avez pas le temps d’aller faire un test de colorimétrie auprès d’un professionnel pour évaluer plus en détail les couleurs qui se marieront le mieux à votre teint, voici trois astuces pour déterminer quelles couleurs vous vont le mieux.

Or ou argent?

Pour savoir si vous avez plutôt un teint chaud ou froid, mettez un bijou en or ou en argent. Regardez ensuite ce qui vous semble allez le mieux. Si l’or «vous semble plus flatteur, alors vous avez probablement un ton chaud. Si vous trouvez néanmoins que l’argent vous va beaucoup mieux, alors vous êtes plus susceptible d’avoir un teint à la température froide», explique Laëtitia, Fondatrice d’Absolème.