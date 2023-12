Pas envie de vous prendre la tête pour le repas des fêtes? La box de Noël HelloFresh est faite pour vous!

Le repas de Noël, c’est un moment convivial avec ses proches, mais cela peut rapidement finir en prise de tête. Entre les courses qu’il faut faire en dernière minute, la préparation des plats et la gestion des invités, le stress est parfois au max. Pour éviter cela, HelloFresh a conçu une box spéciale pour Noël, et Metro l’a testée pour vous!

Il y a quelques semaines, HelloFresh nous contactait pour tester sa box de Noël. Ni une, ni deux, nous contactions nos colocataires afin de fixer un repas de Noël avant l’heure. N’étant pas des utilisateurs de HelloFresh à l’origine, nous découvrions ce système qui est, il faut le dire, plutôt bien foutu.

Un dispositif bien au point

Après avoir fixé la date de livraison de notre box, un e-mail de confirmation nous indiquait que le livreur serait là entre 18 et 22h, quelques jours plus tard, cet horaire s’était affiné et nous savions donc qu’il faudrait être à la maison à 19h15. Parfait. Une fois la box réceptionnée, nous découvrions les (très)nombreux aliments de la box avec étonnement. En effet, on retrouve de tout dans cette boîte, à commencer par cinq viandes (!) différentes, en plus de crevettes et de saumon, mais aussi des légumes en tous genres, des épices, des sauces et même une bouteille de vin. Point positif, les quantités nous ont semblé plutôt bien faites. Point négatif, il y a tout de même énormément d’emballages dans cette boîte, et l’on est sûrs qu’il est encore possible de faire un effort de ce point de vue-là.

Aux fourneaux!

Une fois la découverte des produits terminée, nous passions à la préparation des recettes, et il y en avait un paquet. Au total, ce sont huit recettes qui peuvent être réalisées avec tous ces produits. Nous nous sommes donc mis à l’ouvrage pour ce repas complet de Noël, qui contient tout, de l’apéro au dessert. On va des nachos, aux burgers, en passant des marinades et en finissant avec un crumble aux poires. Les recettes et tous les ingrédients présents dans cette box, vous pouvez les retrouver ici.

Qu’on se le dise, on a terminé ce repas en se roulant jusqu’à nos lits, mais l’on s’est régalé. La formule est adaptée pour un repas entre amis, comme nous l’avons fait, mais aussi pour les Noël en famille restreinte. On a vu tout le côté pratique de cette box, qui permet de ne pas passer par la case courses et qui offre tout de même des produits de qualité. Les recettes sont claires et bien pensées, même si elles partent peut-être un peu trop dans tous les sens. Le propre des repas de Noël, me direz-vous?

A noter qu’il existe plusieurs boxs de Noël (viandes, poissons, végé, raclette) et qu’elles peuvent toutes être commandées pour les clients et pour les non-clients jusqu’au 17 décembre. Plus d’informations ici.