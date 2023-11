Voici le meilleur moment de la semaine pour faire des bonnes affaires sur Vinted

L’heure à laquelle il faut être sur Vinted

Pour aider les utilisateurs, Vinted a dévoilé le jour et l’heure où il y a le plus d’utilisateurs connectés pour mettre de nouvelles annonces en ligne. Résultat: c’est le dimanche à 18h. C’est l’heure à laquelle, il y a le plus de «nouveaux» produits mais aussi à laquelle, il y a le plus de monde connecté. Cela permet d’avoir rapidement des réponses aux messages ainsi qu’aux offres et aux propositions. Bref, ce serait le meilleur moment pour faire des bonnes affaires et pour marchander sur Vinted.