Voici trois astuces pour bien laver des vêtements achetés sur Vinted

Que ce soit dans les friperies ou sur Vinted, l’achat de vêtements de seconde main fait de plus en plus d’adeptes en Belgique. Mais il faut bien l’admettre, parfois les mauvaises surprises ne sont jamais bien loin. Pour bien entretenir vos vêtements de seconde main et pour faire durer vos trésors vintage le plus longtemps possible, les experts d’Ecover livrent quelques astuces.

À lire aussi Comment Vinted est devenu un repère pour les pervers

Inspectez bien le vêtement

C’est plus facile en friperie que sur Vinted, mais il est important de d’abord minutieusement inspecter le vêtement que vous comptez acheter. Cela permet notamment de répérer d’éventuels taches ou accrocs. Car toutes les taches ne se valent pas et certaines sont bien plus compliquées à traiter que d’autres. Une tache d’herbe par exemple ou de sang peuvent être quasiment impossible à éliminer sur des vieux vêtements. Sur Vinted, si vous avez un doute, n’hésitez pas à demander davantage de photos à la personne qui vend le vêtement.

À lire aussi Chaussures de marque : 3 astuces pour éviter d’acheter des contrefaçons sur Vinted

1.

Les antitaches

Pour redonner une nouvelle vie à un vêtement trouvé en seconde main qui a une petite tache, attendez un peu avant de le mettre à la lessive. En effet, certains produits s’appliquent avant le lavage. Il existe de nombreux détachants. Certains, comme le détachant Ecover, possèdent même une petite brosse intégrée. Les détachants permettent de venir facilement à bout des taches de graisse, d'huile et de maquillage.

2.

Une petite trempette

Si votre premier réflexe est d’envoyer un vêtement d’occasion à la lessive, vous avez peut-être tort! En effet, les experts d’Ecover recommandent, au lieu de laver votre vêtement, de le faire tremper dans l’eau avec un peu de lessive. «Certains tissus préfèrent l'eau chaude, tandis que d'autres nécessitent de l'eau froide. Déterminez soigneusement quelle technique convient le mieux à votre vêtement et veillez également à choisir le bon produit», conseillent les experts.

À lire aussi Voici comment gagner un maximum d’argent sur Vinted

3.

Misez sur le froid

Enfin, si vous optez pour une lessive, choisissez un lavage à froid. Inutile de lancer un programme à 30° ou à 40° qui risquerait d’abîmer votre vêtement d’occasion. «Les vêtements qui ont une histoire ont parfois besoin d'un traitement plus doux. Contrairement à ce qu’on pourrait imaginer, une température de 20 degrés est même plus efficace dans certains cas, notamment pour les taches de transpiration. Les tissus délicats comme la laine et la soie préfèrent une lessive douce. Et encore une fois, le lavage à froid (ou basse température) ne peut pas faire de mal!», recommandent les experts d’Ecover.