Charlotte Cardin à l’affiche des Fifty Sessions pour leur rentrée

Les Belges que nous sommes ont de la chance, puisque l’artiste sera déjà de retour à Bruxelles au C12 dans le cadre des Fifty Sessions. La chanteuse canadienne, passée par la case «The Voice» et par le mannequinat, s’épanouit désormais pleinement en musique et est assurément l’une des voix montantes de la scène pop électronique. Car c’est aussi cela, les Fifty Sessions. Clara Luciani, Angèle, Loyle Carner, Zwangere Guy, ou encore Eddy De Pretto ont été spottés en premier lieu à ce genre de concerts. Charlotte Cardin demeure une force captivante venue du Canada, repoussant sans cesse les limites de la créativité et de l’innovation.

L’artiste sera accompagnée par Porcelain ID (they/them), le pseudonyme sous lequel Hubert Tuyishime publie des chansons idiosyncrasiques depuis 2020. L’artiste rwandais opérant à Anvers a immédiatement réussi à adopter un style unique et reconnaissable, caractérisé par des voix brutes et émotionnelles. Hubert passe aisément du néerlandais à l’anglais et écrit des textes personnels sur l’identité, le genre et le racisme. L’artiste sera, par ailleurs, à l’affiche du Fifty Lab 2023, qui se déroulera du 15 au 17 novembre 2023. Mais ça, on vous en reparlera.

Arriver tôt et prolonger la fête