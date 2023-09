Halloween : un Cluedo géant est organisé dans un lieu terrifiant

Pour la troisième fois, le fort de Chaudfontaine deviendra le lieu d’une mystérieuse enquête et ce, le temps d’une seule nuit. Le principe? Par équipe de deux à huit personnes , vous aurez l’occasion d’explorer l’intérieur et l’extérieur de ce lieu insolite en quête d’indices. Comme tout bon Cluedo digne de ce nom, vous devrez découvrir l’identité du coupable , de l’arme ainsi que du lieu du crime en vous laissant emporter par le scénario révélé au tout début de la soirée.

Pour parvenir à résoudre l’enquête, vous devrez rencontrer de nombreux témoins, écouter leurs témoignages tout en essayant de démêler le vrai du faux. Partez à la recherche d’indices, trouvez les failles dans les discours des uns et des autres et résolvez l’énigme! Vous et votre équipe disposerez de deux heures pour trouver la solution et peut-être, devenir les meilleurs détectives de cette nouvelle partie de Cluedo.