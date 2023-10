Le Festival International du Rire revient: «Le premier salaire, c’est le rire qu’on a en face»

Freddy, qu’est-ce que le «Salon du Rire» que vous animerez durant le festival?

FT: Alors, on installe sur scène un salon avec des canapés et on invite des artistes à venir prendre l’apéro avec nous. Des humoristes sonnent à la porte, ils se présentent pendant dix minutes sous forme d’un sketch et ensuite on s’installe dans le salon, on prend un apéritif et le public peut leur poser des questions. Moi, je fais l’animation en général.

PE, vous allez animez le «Oufti Show» durant le festival. Pouvez-vous nous en dire plus?

PE: Il y a dix invités mystère. Je les ai sélectionnés parce qu’ils me font beaucoup rire. Tous seront Belges car je trouve que la Belgique a énormément d’artistes incroyables et on oublie parfois de les mettre en avant! Chacun vient présenter un extrait de son univers et moi, je fais le lien pour expliquer de façon comique pourquoi cette personne est là, etc. Sur les dix invités j’en connais neuf parce que le ou la dixième personne sera le ou la gagnant.e du concours «Jeunes talents», qui a lieu le même jour.

Votre réaction quand on vous a proposé d’animer un gala cette année?

PE: J’ai dit «oufti», d’où le titre du spectacle, puis «ok» mais j’avaistrois demandes: j’invite qui je veux, je n’annonce pas les gens qui viennent sur scène parce que je suis un défenseur du spectacle vivant et que j’aime bien que les gens soient curieux. Et la troisième condition: je ne voulais pas que le «Oufti Show» soit filmé, parce que c’est un spectacle qui se vit et qui ne se filme pas.

Manon, on va vous retrouver dans «3 barbes, 2 touffes». C’est la toute dernière représentation. Comment vous sentez-vous?

ML: On est surexcités parce que ça fait des années qu’on joue ce spectacle et là, c’est la toute dernière, vraiment. On va se faire des blagues entre nous et c’est sûr que ça va dégénérer, ça va être un feu d’artifice. Donc on est super excités. Il y a un peu de nostalgie, mais on se réjouit.

Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, pouvez-vous expliquer ce dont parle le spectacle?

ML: «Trois barbes deux touffe», c’est un mélange des Monty Python et des Robins des bois. Il y a par exempleune course de spermatozoïdes ou une réunion d’anonymes qui ont tous un ami imaginaire. C’est de l’absurde. Il faut se laisser prendre et franchement, on va se marrer. Nous en tout cas, on se marre beaucoup et le public encore plus.

Pourquoi faut-il venir au Festival de Liège?

ML: Parce qu’il y a une programmation très qualitative. Il y a du stand-up, il y a de la pure comédie, il y a des têtes d’affiche et des pépites à découvrir. Donc moi, j’ai envie de dire aux gens allez voir plusieurs spectacles, allez voir quelqu’un que vous avez envie de voir et puis, prenez-vous une petite surprise. Je suis sûre que vous ne serez pas déçus.

FT: C’est un festival qui s’ouvre à plein de disciplines différentes. C’est très diversifié. Donc je pense que si l’on aime le spectacle, quel qu’il soit, eh bien on va être servi.

PE: Parce que c’est du spectacle vivant, c’est que du bonheur!

Vos projets pour le futur?

ML: Mon spectacle, «Je vais beaucoup mieux, merci» tourne encore. J’ai un autre projet où je suis avec deux comédiennes liégeoises, Isabelle Hauben et Isabelle Innocente, qui s’appelle «Trois amies». On va bientôt faire un nouveau spectacle et on est aussi sur un projet que je ne peux pas encore dévoiler parce que c’est un peu secret!

FT: J’aime bien essayer de faire des choses différentes et en général, les choses me viennent un peu accidentellement. Donc je n’ai pas de projet précis, mais je suis totalement open. Pour nous, le premier salaire, c’est le rire qu’on en a face.

PE: Le 18 novembre j’arrive avec mon nouveau spectacle qui n’est pas encore préparé mais il va être incroyable. Le fil conducteur ça va être la régulation de ses émotions parce que toute personne qui vit est amenée à ressentir des émotions!